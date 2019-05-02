Вратарь Касильяс не сможет вернуться в футбол после инфаркта
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Врач-кардиолог Хуан Антонио Корбалан прокомментировал возможность продолжения карьеры вратаря “Порту” Икера Касильяса после перенесенного сердечного приступа, сообщает УНН со ссылкой на AS.
Специалист считает, что легендарный вратарь не сможет продолжить выступления в профессиональном футболе.
“Вы не можете играть в футбол с коронарным стентом, тем более, если речь идет о вратаре. Икер в конечном итоге будет вести нормальную жизнь, но не будет заниматься спортом на профессиональном уровне”, - отметил Корбалан.
Отметим, ранее 37-летний голкипер написал в Twitter, что его состояние стабилизировалось, и он чувствует себя нормально, а также поблагодарил болельщиков за их поддержку.
Как сообщал УНН, вчера Касильяс перенес сердечный приступ на тренировке ФК “Порту”.