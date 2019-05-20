У Болівії арбітр помер після зупинки серця під час матчу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У Болівії арбітр помер після зупинки серця під час матчу. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Independent.
Так, 31-річний футбольний арбітр, який впав на полі під час матчу між командами "Always Ready" та "Орієнте Петролеро", помер після того, як був доставлений в лікарню.
Повідомляється, що на 47-й хвилині гри арбітр Віктор Уго Уртадо несподівано зупинився і впав на спину.
Непритомному чоловіку намагалися допомогти медики на полі, а потім його відправили до лікарні.
Лікар клубу "Always Ready" Ерік Кошінер пізніше розповів, що у рефері був один серцевий напад на полі і ще один – після прибуття до лікарні.
Уртадо, так і не приходячи до тями, помер в лікарні.
Зазначається, що матч відбувався в Андах на муніципальному стадіоні, висота якого становить 3900 метрів.
Нагадаємо, чемпіон світу та Європи Касільяс переніс серцевий напад.
Як повідомляв УНН, воротар Касільяс не зможе повернутися до футболу після інфаркту.