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У Болівії арбітр помер після зупинки серця під час матчу

У Болівії арбітр помер після зупинки серця під час матчу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. У Болівії арбітр помер після зупинки серця під час матчу. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Independent.

Так, 31-річний футбольний арбітр, який впав на полі під час матчу між командами "Always Ready" та "Орієнте Петролеро", помер після того, як був доставлений в лікарню.

Повідомляється, що на 47-й хвилині гри арбітр Віктор Уго Уртадо несподівано зупинився і впав на спину.

Непритомному чоловіку намагалися допомогти медики на полі, а потім його відправили до лікарні.

Лікар клубу "Always Ready" Ерік Кошінер пізніше розповів, що у рефері був один серцевий напад на полі і ще один – після прибуття до лікарні.

Уртадо, так і не приходячи до тями, помер в лікарні.

Зазначається, що матч відбувався в Андах на муніципальному стадіоні, висота якого становить 3900 метрів.

Нагадаємо, чемпіон світу та Європи Касільяс переніс серцевий напад

Як повідомляв УНН, воротар Касільяс не зможе повернутися до футболу після інфаркту.

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