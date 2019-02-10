В Болгарии возьмутся за дело отравления "Новичком" поставщика оружия в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В четверг, 14 февраля, Комиссия по контролю за деятельностью спецслужб Народного собрания Болгарии заслушает компетентные органы по поводу отравления бизнесмена Емельяна Гебрева и информацию о причастности преступления к делу об отравлении Сергея Скрипаля. Об этом сообщил председатель парламентской фракции партии ГЕРБ Цветан Цветанов, передает УНН со ссылкой на болгарское национальное телевидение.
"Если он (Гебрев - ред.) был также вовлечен в дело, Болгарии, я думаю, в координации действий между прокуратурами Болгарии и британскими властями, действительно могут ответить на этот вопрос", - сказал Цветанов.
Напомним, ранее The Insider и Bellingcat удалось узнать, что третий исполнитель покушения на Скрипалей в Солсбери, скрывающийся под именем "Сергей Вячеславович Федотов", был связан с отравлением "Новичком" поставщика вооружения в Украину предпринимателя из Болгарии Емельяна Гебрева, покушение на которого состоялось в апреле 2015 года.