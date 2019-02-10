У Болгарії візьмуться за справу отруєння "Новачком" постачальника зброї в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У четвер, 14 лютого, Комісія з контролю за діяльністю спецслужб Народних зборів Болгарії заслухає компетентні органи з приводу отруєння бізнесмена Омеляна Гебрева і інформацію про причетність злочину до справи про отруєння Сергія Скрипаля. Про це повідомив голова парламентської фракції партії ГЕРБ Цветан Цветанов, передає УНН з посиланням на болгарське національне телебачення.
"Якщо він (Гебра - ред.) був також залучений до справи, Болгарії, я думаю, в координації дій між прокуратурами Болгарії і британською владою, дійсно можуть відповісти на це питання", - сказав Цветанов.
Нагадаємо, раніше The Insider і Bellingcat вдалося дізнатися, що третій виконавець замаху на Скрипаль в Солсбері, що ховається під ім'ям "Сергій В'ячеславович Федотов", був пов'язаний з отруєнням "Новачком" постачальника озброєння в Україну підприємця з Болгарії Омеляна Гебрева, замах на якого відбулося в квітні 2015 року.