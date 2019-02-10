У Болгарії візьмуться за справу отруєння "Новачком" постачальника зброї в Україну

"Якщо він (Гебра - ред.) був також залучений до справи, Болгарії, я думаю, в координації дій між прокуратурами Болгарії і британською владою, дійсно можуть відповісти на це питання", - сказав Цветанов.

Нагадаємо, раніше The Insider і Bellingcat вдалося дізнатися, що третій виконавець замаху на Скрипаль в Солсбері, що ховається під ім'ям "Сергій В'ячеславович Федотов", був пов'язаний з отруєнням "Новачком" постачальника озброєння в Україну підприємця з Болгарії Омеляна Гебрева, замах на якого відбулося в квітні 2015 року.