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беларусь сняла запрет на посещение лесов возле украинской границы

беларусь сняла запрет на посещение лесов возле украинской границы

Киев • УНН

 • 147690 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Во всех районах Брестской области белорусы, которые граничат с Украиной, сняли запрет на посещение лесов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минлесхоз беларуси.

Детали

Жителям беларуси разрешили собирать ягоды в Брестской области. Однако запрещено разводить костер, проводить работы, не связанные с ведением лесного хозяйства, организовывать массовые мероприятия, въезжать на территории лесного фонда на транспортных средствах.

В то же время в Гомельской области запрет на посещение лесов остается в силе. Как сообщили в ведомстве, это якобы связано с высоким уровнем пожароопасности из-за жары и засухи.

Напомним

беларусь разрешила украинцам из отдельных районов Ровенской области собирать грибы и ягоды в ландшафтном заповеднике "Ольманские болота". В ГПСУ предупредили, что это фактически провокация.

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