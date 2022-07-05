білорусь зняла заборону на відвідування лісів біля українського кордону

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Жителям білорусі дозволили збирати ягоди у Брестській області. Проте заборонено розводити багаття, проводити роботи, не пов'язані з веденням лісового господарства, організовувати масові заходи, в'їжджати на території лісового фонду на транспортних засобах.

Водночас у Гомельській області заборона на відвідування лісів залишається чинною. Як повідомили у відомстві, це начебто пов'язано з високим рівнем пожежонебезпеки через спеку і посуху.

Нагадаємо

білорусь дозволила українцям з окремих районів Рівненської області збирати гриби та ягоди в ландшафтному заповіднику "Ольманські болота". В ДПСУ попередили ,що це фактично провокація.