В беларуси снова задержали лидера оппозиционной Объединенной гражданской партии: идут массовые обыски у других партийцев

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Сегодня в минске правоохранительные органы задержали лидера Объединенной гражданской партии (ОГП) Николая Козлова, а также Оксану Алексееву, которая является председателем минской городской организации. Об этом сообщил политик и бывший глава ОГП Анатолий Лебедько в Facebook, передает УНН.

Цитата

«Для очередной зачистки опричники избрали День принятия Акта провозглашения независимости. Задержан лидер ОГП Николай Козлов. Началось наступление на последний организованный островок сопротивления. Это война!» – заявил он.

Детали 

Также, по его информации, в 7:00 у руководителя минской городской организации Оксаны Алексеевой проходил обыск. Также у ее дома заметили карету скорой помощи.

Справка

Николай Козлов 17 лет работал в уголовном розыске, у него было звание подполковник милиции. В 2008 году он охранял избирательный участок на Немиге, таким образом стал свидетелем, как председатель участковой комиссии Алевтина Гладко и заместитель председателя Алексей Пятница бросили в ящик для голосования пачки бюллетеней.

В свою очередь Козлов написал об этом рапорт начальству и сообщил в независимую прессу. Начальство просило Козлова отозвать рапорт, чтобы замять дело, но он проявил принципиальность.

В 2012 году вступил в Объединенную гражданскую партию, в июле 2016 года избран заместителем председателя партии.
В прошлом году его обвинили в «разглашении данных» по уголовному делу против Координационного совета. Его три месяца продержали в одиночной камере.

Дополнение 

Суд Ленинского района минска принял решение об аресте лидера Объединой гражданской партии (ОГП) белоруссии Николая Козлова на три месяца из-за, якобы, разглашения данных предварительного расследования.

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