У білорусі знову затримали лідера опозиційної Об'єднаної громадянської партії: йдуть масові обшуки в інших партійців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Сьогодні в мінську правоохоронні органи затримали лідера Об’єднаної громадянської партії (ОГП) Миколу Козлова, а також Оксану Алексєєву, яка є головою мінської міської організації. Про це повідомив політик та колишній голова ОГП Анатолій Лебедько в Facebook, передає УНН.
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«Для чергової зачистки опричники обрали День прийняття Акта проголошення незалежності. Затримано лідера ОГП Миколу Козлова. Розпочався наступ на останній організований острівець опору. Це війна!» - заявив він.
Деталі
Також, за його інформацією, о 7:00 у керівниці мінської міської організації Оксани Алексєєвої проходив обшук. Також біля її будинку помітили карету швидкої допомоги.
Довідка
Микола Козлов 17 років працював у карному розшуку, в нього було звання підполковник міліції. У 2008 році він охороняв виборчу дільницю та, таким чином, став свідком, як голова дільничної комісії Алевтина Гладка та заступник голови Олексій П'ятниця вкинули до скриньки для голосування пачки бюлетенів.
У свою чергу, Козлов написав про це рапорт начальству та повідомив у незалежну пресу. Начальство просило Козлова відкликати рапорт, щоб зам'яти справу, але він виявив принциповість.
У 2012 році вступив до Об'єднаної громадянської партії, у липні 2016 року обраний заступником голови партії. Минулого року його звинуватили у «розголошенні даних» у кримінальній справі проти Координаційної ради. Його три місяці протримали в одиночній камері.
Доповнення
Суд Ленінського району Мінська прийняв рішення про арешт лідера Об’єднаної громадянської партії (ОГП) білорусі Миколи Козлова на три місяці через, нібито, розголошення даних попереднього розслідування.