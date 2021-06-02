В Беларуси находится 24 украинца перенёсших операции: в посольстве объяснили алгоритм возвращениях их на родину
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Сейчас в Беларуси находятся 24 украинца, перенёсших операции. Каждый случай возвращениях их на родину рассматривается индивидуально. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь посольства Украины в Республике Беларусь Павел Троян.
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“Сейчас в Беларуси находится 24 украинца после операции, несколько человек, в ближайшие дни уже смогут вернуться в Украину, когда получат разрешение от доктора. Тем, кто обращается к нам, мы помогаем, консультируем. Наземные границы открыты, ходят автобусы, можно на авто уехать”, — сказал пресс-секретарь.
Детали
Но не все из тех, кто сейчас находится в Беларуси на лечении, обратились в посольство.
“Но кому нужна помощь, мы помогаем, консультируем и тд. Наземные границы открыты, ходят автобусы, можно на авто уехать. В наличии у Посольства реанимобиля нет, мы же не медицинское учреждение. Каждый случай индивидуален. Например, в случае украинки Анны Куриловой (три недели назад ей сделали трансплантацию печени. После операции пациентка не могла выдержать поездку в машине около 20 часов домой в Харьковскую обл, и в соцсетях просила оказать помочь - ред.), подключилась Харьковская ОГА и депутаты от фракции „Слуга народа“. Она вернулась домой реанимобилем, за счет Харьковской ОГА. Бывает, люди возвращаются за средства спонсоров, благотворительных организаций. А иногда в контрактах пациентов прописаны варианты транспортировки. В целом этими вопросами занимается наше Министерство здравоохранения”, — разъяснил Троян.
Детальнее о ситуации лечения и возвращения украинцев из Беларуси в связи с нарастанием напряженности в отношениях между странами читайте в материале Плохой сценарий: откажет ли Беларусь украинцам в операциях по трансплантации органов?