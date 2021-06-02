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The Guardian

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У Білорусі перебуває 24 українця, які перенесли операції: в посольстві пояснили алгоритм поверненнях їх на Батьківщину

Київ • УНН

 • 20352 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Зараз в Білорусі знаходяться 24 українці, які перенесли операції. Кожен випадок поверненнях їх на Батьківщину розглядається індивідуально. Про це в коментарі УНН повідомив прес-секретар посольства України в Республіці Білорусь Павло Троян.

У Білорусі перебуває 24 українця, які перенесли операції: в посольстві пояснили алгоритм поверненнях їх на Батьківщину

Цитата

"Зараз у Білорусі перебуває 24 українця після операції, кілька людей, в найближчі дні вже зможуть повернутися в Україну, коли отримають дозвіл від лікаря. Тим, хто звертається до нас, ми допомагаємо, консультуємо. Наземні кордони відкриті, ходять автобуси, можна на авто виїхати", - сказав прес-секретар.

Деталі

Але не всі з тих, хто зараз перебуває в Білорусі на лікуванні, звернулися в посольство.

"Але кому потрібна допомога, ми допомагаємо, консультуємо і т.д. Наземні кордони відкриті, ходять автобуси, можна на авто виїхати. У наявності у Посольства реанімобіля немає, ми ж не медичний заклад. Кожен випадок індивідуальний. Наприклад, в разі українки Ганни Курилової (три тижні тому їй зробили трансплантацію печінки. Після операції пацієнтка не могла витримати поїздку в машині близько 20 годин додому в Харківську обл, і в соцмережах просила надати допомогти - ред.), підключилася Харківська ОДА і депутати від фракції "Слуга народу". Вона повернулася додому реанімобілем, за рахунок Харківської ОДА. Буває, люди повертаються за кошти спонсорів, благодійних організацій. А іноді в контрактах пацієнтів прописані варіанти транспортування. В цілому цими питаннями займається наше Міністерство охорони здоров'я", - роз'яснив Троян.

Детальніше про ситуацію лікування і повернення українців з Білорусі у зв'язку з наростанням напруженості у відносинах між країнами читайте в матеріалі Поганий сценарій: відмовить Білорусь українцям в операціях з трансплантації органів?

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