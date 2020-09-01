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В Беларуси журналиста арестовали на 8 суток: он объявил голодовку

Киев • УНН

 • 12465 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Беларуси суд на 8 суток арестовал журналиста Алеся Собалевского, в результате чего он объявил голодовку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.

В Беларуси журналиста арестовали на 8 суток: он объявил голодовку

«1 сентября Ленинский районный суд Могилевской области приговорил корреспондента сайта «Могилевской регион» Алеся Собалевского к восьми суткам лишения свободы. После объявления решения суда журналист объявил голодовку в знак несогласия», - пишет издание.

Отмечается, что Алесь Собалевский был задержан полицией 30 августа при исполнении служебных обязанностей, когда он писал в Интернете о митинге протеста в городе.

Судья Виктория Полякова признала Собалевского виновным в нарушении ч. 1 ст. 23.34 КоАП.

Так, судебный процесс начался сегодня в 16:15, судья сделал 15-минутный перерыв, чтобы журналист мог ознакомиться с материалами дела. Ведь, по его словам, до суда ему не предъявляли никаких документов.

В ходе слушаний Алесь Собалевский пояснил, что не принимал участия в уличной акции, а освещал ее по заданию редакции. Но судья не принял во внимание его слова. Журналист объявил голодовку сразу после оглашения решения суда. Он считает результаты судебного процесса незаконными и расценивает его как преследование за профессиональную деятельность.

Добавляется, что Алеся Собалевского задержали в воскресенье вечером. Почти сутки о его местонахождении ничего не было известно. Только поздно вечером 31 августа коллеги узнали, что Алеся задержали сотрудники милиции и отправили в изолятор временного содержания.

Напомним, в Республике Беларусь на протестах студентов, которые начались 1 сентября, силовики продолжают задерживать людей. 

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