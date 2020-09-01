В Беларуси продолжаются протесты студентов и задержания
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Республике Беларусь на протестах студентов, которые начались 1 сентября, силовики продолжают задерживать людей, передаёт УНН со ссылкой на беларусскую службу “Радио Свобода”.
“Задержание возле площади Независимости. ОМОН только что задержал несколько человек на перекрестке улиц Свердловска и Кирова, сообщает „Свабода“. После этого несколько десятков студентов гуляли возле стадиона „Динамо“ в Кирове. Остальные убежали. Сейчас здесь около сотни студентов”, — сообщают в службе.
Ещё одно задержание произошло на улице Свердлова. Там ОМОН задержал несколько человек.
Также журналисты зафиксировали, как студенты прорывались через полицейские шеренги.
Как сообщал УНН, во вторник, 1 сентября, студенты нескольких университетов Минска заявили о желании выйти на марш солидарности.
Требования студентов следующие: признать результаты выборов 9 августа недействительными, остановить политические преследования граждан, освободить всех политзаключенных.