День знаний: в Минске на протест вышли студенты, начались задержания
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Во вторник, 1 сентября, студенты нескольких университетов Минска заявили о желании выйти на марш солидарности, передает УНН со ссылкой на "Наша Нива".
По данным портала, требования студентов следующие: признать результаты выборов 9 августа недействительными, остановить политические преследования граждан, освободить всех политзаключенных.
Так, первыми начали собираться студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. В 10:30 у корпуса стояло несколько десятков человек, которые через 15 минут двинулись на проспект Независимости. Вслед за ними - милиция с мегафоном и два сотрудника в штатском.
У главного корпуса Белорусского национального технического университета также собралось около 150 человек. Колонна студентов с национальными флагами и плакатами двинулась от БНТУ в центр по проспекту Независимости.
Перед началом протестов силовиками в черном были задержаны несколько студентов, которые собирали подписи, сообщает портал.
Как сообщал УНН, на выходных в центре Минска женщины устроили марш солидарности.