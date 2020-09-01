День знань: у Мінську на протест вийшли студенти, почалися затримання
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У вівторок, 1 вересня, студенти декількох університетів Мінська заявили про бажання вийти на марш солідарності, передає УНН із посиланням на "Наша Ніва".
За даними порталу, вимоги студентів наступні: визнати результати виборів 9 серпня недійсними, зупинити політичне переслідування громадян, звільнити всіх політв'язнів.
Так, першими почали збиратися студенти Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки. О 10:30 біля корпусу стояло кілька десятків людей, які через 15 хвилин рушили на проспект Незалежності. Слідом за ними - міліція з мегафоном і два співробітники в цивільному.
Біля головного корпусу Білоруського національного технічного університету також зібралося близько 150 осіб. Колона студентів з національними прапорами і плакатами рушила від БНТУ у центр по проспекту Незалежності.
Перед початком протестів силовиками у чорному були затримані кілька студентів, які збирали підписи, повідомляє портал.
Як повідомляв УНН, на вихідних у центрі Мінська жінки влаштували марш солідарності.