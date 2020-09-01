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У Білорусі тривають протести студентів і затримання

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Республіці Білорусь на протестах студентів, які почалися 1 вересня, силовики продовжують затримувати людей, передає УНН з посиланням на білоруську службу “Радіо Свобода”.

У Білорусі тривають протести студентів і затримання

"Затримання біля площі Незалежності. ОМОН тільки що затримав кілька людей на перехресті вулиць Свердловська і Кірова, повідомляє "Свабода". Після цього кілька десятків студентів гуляли біля стадіону "Динамо" в Кірові. Решта втекли. Зараз тут близько сотні студентів", - повідомляють у службі.

Ще одне затримання відбулося на вулиці Свердлова. Там ОМОН затримав кілька людей.

Також журналісти зафіксували, як студенти проривалися через поліцейські шеренги.

Як повідомляв УНН, у вівторок, 1 вересня, студенти декількох університетів Мінська заявили про бажання вийти на марш солідарності.

Вимоги студентів наступні: визнати результати виборів 9 серпня недійсними, зупинити політичні переслідування громадян, звільнити всіх політв'язнів.

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