У Білорусі тривають протести студентів і затримання
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Республіці Білорусь на протестах студентів, які почалися 1 вересня, силовики продовжують затримувати людей, передає УНН з посиланням на білоруську службу “Радіо Свобода”.
"Затримання біля площі Незалежності. ОМОН тільки що затримав кілька людей на перехресті вулиць Свердловська і Кірова, повідомляє "Свабода". Після цього кілька десятків студентів гуляли біля стадіону "Динамо" в Кірові. Решта втекли. Зараз тут близько сотні студентів", - повідомляють у службі.
Ще одне затримання відбулося на вулиці Свердлова. Там ОМОН затримав кілька людей.
Також журналісти зафіксували, як студенти проривалися через поліцейські шеренги.
Як повідомляв УНН, у вівторок, 1 вересня, студенти декількох університетів Мінська заявили про бажання вийти на марш солідарності.
Вимоги студентів наступні: визнати результати виборів 9 серпня недійсними, зупинити політичні переслідування громадян, звільнити всіх політв'язнів.