У Білорусі журналіста заарештували на 8 діб: він оголосив голодування

“1 вересня Ленінський районний суд Могильовської області засудив кореспондента сайту „Могилевський регіон“ Алеся Собалевського до восьми діб позбавлення волі. Після оголошення рішення суду журналіст оголосив голодування в знак незгоди”, — пише видання.

Відзначається, що Алесь Собалевський був затриманий поліцією 30 серпня за виконання службових обов’язків, коли він писав в Інтернеті про мітинг протесту в місті.

Суддя Вікторія Полякова визнала Собалевського винним в порушенні ч. 1 ст. 23.34 КоАП.

Так, судовий процес почався сьогодні о 16:15, суддя зробив 15-хвилинну перерву, щоб журналіст міг ознайомитися з матеріалами справи. Адже, за його словами, до суду йому не пред’являли ніяких документів.

Під час слухань Алесь Собалевський пояснив, що не брав участі у вуличній акції, а висвітлював її за завданням редакції. Але суддя не взяв до уваги його слова. Журналіст оголосив голодування відразу після оголошення рішення суду. Він вважає результати судового процесу незаконними і розцінює його як переслідування за професійну діяльність.

Додається, що Алеся Собалевського затримали в неділю ввечері. Майже добу про його місцезнаходження нічого не було відомо. Тільки пізно ввечері 31 серпня колеги дізналися, що Алеся затримали співробітники міліції і відправили в ізолятор тимчасового утримання.

Нагадаємо, в Республіці Білорусь на протестах студентів, які почалися 1 вересня, силовики продовжують затримувати людей.