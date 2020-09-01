У Білорусі журналіста заарештували на 8 діб: він оголосив голодування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Білорусі суд на 8 діб заарештував журналіста Алеся Собалевського, у результаті чого він оголосив голодування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Білоруську асоціацію журналістів.
“1 вересня Ленінський районний суд Могильовської області засудив кореспондента сайту „Могилевський регіон“ Алеся Собалевського до восьми діб позбавлення волі. Після оголошення рішення суду журналіст оголосив голодування в знак незгоди”, — пише видання.
Відзначається, що Алесь Собалевський був затриманий поліцією 30 серпня за виконання службових обов’язків, коли він писав в Інтернеті про мітинг протесту в місті.
Суддя Вікторія Полякова визнала Собалевського винним в порушенні ч. 1 ст. 23.34 КоАП.
Так, судовий процес почався сьогодні о 16:15, суддя зробив 15-хвилинну перерву, щоб журналіст міг ознайомитися з матеріалами справи. Адже, за його словами, до суду йому не пред’являли ніяких документів.
Під час слухань Алесь Собалевський пояснив, що не брав участі у вуличній акції, а висвітлював її за завданням редакції. Але суддя не взяв до уваги його слова. Журналіст оголосив голодування відразу після оголошення рішення суду. Він вважає результати судового процесу незаконними і розцінює його як переслідування за професійну діяльність.
Додається, що Алеся Собалевського затримали в неділю ввечері. Майже добу про його місцезнаходження нічого не було відомо. Тільки пізно ввечері 31 серпня колеги дізналися, що Алеся затримали співробітники міліції і відправили в ізолятор тимчасового утримання.
Нагадаємо, в Республіці Білорусь на протестах студентів, які почалися 1 вересня, силовики продовжують затримувати людей.