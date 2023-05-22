В беларуси заявили о помиловании Протасевича

ukru
13 марта, 19:26 • 46948 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104269 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 107404 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107588 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101594 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94745 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110206 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131356 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171055 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202187 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 40754 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 35781 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 21586 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 44886 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 23577 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171052 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202185 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143992 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150508 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186998 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 65230 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103621 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120638 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156336 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163212 просмотра
Актуальное
В беларуси заявили о помиловании Протасевича

В беларуси заявили о помиловании Протасевича

Киев • УНН

 • 650771 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Экс-главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был приговорен к 8 годам колонии в беларуси, помиловали, сообщает белорусское госагентство БЕЛТА, пишет УНН.

Цитата

"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто замечательная новость", - цитирует БЕЛТА слова Романа Протасевича журналистам.

Напомним

Как сообщалось, 3 мая Минский областной суд вынес приговор по делу основателей телеграм-канала Nexta. Его бывший главный редактор Роман Протасевич получил восемь лет за решеткой.

Дополнение

Это дело началось с громкого скандала, после того, как 23 мая 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был принужден к посадке в Минске. Среди его пассажиров были Роман Протасевич и его на тот момент девушка София Сапега. Оба были задержаны и вскоре арестованы.

В ответ Великобритания и ЕС запретили белорусским самолетам пролетать над своей территорией, а самолеты европейских компаний начали облетать беларусь.

Роман Протасевич в январе 2020-го попросил в Польше политического убежища на том основании, что его преследуют силовые структуры. В последнее время перед задержанием он жил в Литве.

После задержания он начал активно сотрудничать с властями и заявлял о своем раскаянии в прежней оппозиционной деятельности. Экс-главный редактор Nexta был переведен под домашний арест после нескольких телевизионных интервью, в которых каялся и в то же время обвинял оппозицию в том, что она действует в пользу Запада. Белорусская оппозиция считает, что эти заявления он, скорее всего, делал под давлением.

В своем последнем слове 26 апреля (извлечение из него опубликовало государственное агентство новостей "БЕЛТА") Протасевич раскаялся и заявил, что его использовали.

Телеграмма-канал Nexta стал пользоваться все большей и большей популярностью весной 2020 года с ростом протестных настроений беларуси. В августе после президентских выборов количество читателей Nexta за несколько дней выросло с 300 тысяч до 1,8 млн человек. По популярности Nexta стал уступать лишь изданию TUT.by, главному сайту страны, читавшему 62% населения Беларуси.

Канал "Nexta-live" оперативно публиковал фото, видео и новости с мест, где происходили самые серьезные столкновения протестующих с милицией и военными. В 2020 году телеграмм-канал и даже его символика – белая буква N на черном фоне – были признаны в белорусе "экстремистскими". Это означало, что каждый гражданин страны, совершивший репост сообщения Nexta, мог попасть под административное и уголовное преследование.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы