В беларуси заявили о помиловании Протасевича

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"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто замечательная новость", - цитирует БЕЛТА слова Романа Протасевича журналистам.

Напомним

Как сообщалось, 3 мая Минский областной суд вынес приговор по делу основателей телеграм-канала Nexta. Его бывший главный редактор Роман Протасевич получил восемь лет за решеткой.

Дополнение

Это дело началось с громкого скандала, после того, как 23 мая 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был принужден к посадке в Минске. Среди его пассажиров были Роман Протасевич и его на тот момент девушка София Сапега. Оба были задержаны и вскоре арестованы.

В ответ Великобритания и ЕС запретили белорусским самолетам пролетать над своей территорией, а самолеты европейских компаний начали облетать беларусь.

Роман Протасевич в январе 2020-го попросил в Польше политического убежища на том основании, что его преследуют силовые структуры. В последнее время перед задержанием он жил в Литве.

После задержания он начал активно сотрудничать с властями и заявлял о своем раскаянии в прежней оппозиционной деятельности. Экс-главный редактор Nexta был переведен под домашний арест после нескольких телевизионных интервью, в которых каялся и в то же время обвинял оппозицию в том, что она действует в пользу Запада. Белорусская оппозиция считает, что эти заявления он, скорее всего, делал под давлением.

В своем последнем слове 26 апреля (извлечение из него опубликовало государственное агентство новостей "БЕЛТА") Протасевич раскаялся и заявил, что его использовали.

Телеграмма-канал Nexta стал пользоваться все большей и большей популярностью весной 2020 года с ростом протестных настроений беларуси. В августе после президентских выборов количество читателей Nexta за несколько дней выросло с 300 тысяч до 1,8 млн человек. По популярности Nexta стал уступать лишь изданию TUT.by, главному сайту страны, читавшему 62% населения Беларуси.

Канал "Nexta-live" оперативно публиковал фото, видео и новости с мест, где происходили самые серьезные столкновения протестующих с милицией и военными. В 2020 году телеграмм-канал и даже его символика – белая буква N на черном фоне – были признаны в белорусе "экстремистскими". Это означало, что каждый гражданин страны, совершивший репост сообщения Nexta, мог попасть под административное и уголовное преследование.