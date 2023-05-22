У білорусі заявили про помилування Протасевича

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"Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина", - цитує БЕЛТА слова Романа Протасевича журналістам.

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Як повідомлялося, 3 травня Мінський обласний суд ухвалив вирок у справі засновників телеграм-каналу Nexta. Його колишній головний редактор Роман Протасевич отримав вісім років за гратами.

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Ця справа почалася з гучного скандалу, після того, як 23 травня 2021 року літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, був примушений до посадки в Мінську. Серед його пасажирів були Роман Протасевич та його на той момент дівчина Софія Сапега. Обох було затримано і невдовзі заарештовано.

У відповідь на це Велика Британія та ЄС заборонили білоруським літакам пролітати над своєю територією, а літаки європейських компаній почали облітати білорусь.

Роман Протасевич у січні 2020-го попросив у Польщі політичного притулку на тій підставі, що його переслідують силові структури. Останнім часом перед затриманням він проживав у Литві.

Після затримання він почав активно співпрацювати з владою та заявляв про своє каяття у колишній опозиційній діяльності. Ексголовний редактор Nexta був переведений під домашній арешт після кількох телевізійних інтерв'ю, у яких каявся і водночас звинувачував опозицію в тому, що вона діє на користь Заходу. Білоруська опозиція вважає, що ці заяви він, найімовірніше, робив під тиском.

У своєму останньому слові 26 квітня (витяг з нього опублікувало державне агентство новин "БЕЛТА") Протасевич розкаявся і заявив, що його використали.

Телеграм-канал Nexta став користуватися все більшою і більшою популярністю навесні 2020 року зі зростанням протестних настроїв білорусі. У серпні після президентських виборів кількість читачів Nexta за кілька днів зросла з 300 тисяч до 1,8 млн осіб. За популярністю Nexta став поступатися лише виданню TUT.by, головному сайту країни, який читало 62% населення білорусі.

Канал "Nexta-live" оперативно публікував фото, відео та новини з місць, де відбувалися найсерйозніші зіткнення протестувальників із міліцією та військовими. 2020 року телеграм-канал і навіть його символіка - біла буква N на чорному тлі - були визнані в білорусі "екстремістськими". Це означало, що кожен громадянин країни, який зробив репост повідомлення Nexta, міг потрапити під адміністративне та кримінальне переслідування.