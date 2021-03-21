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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 44915 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 63109 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В Беларуси задержали лидера оппозиционной партии социал-демократов

Киев  •  УНН

 • 20361 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Председатель Белорусской социал-демократической партии (БСДП) Игорь Борисов задержан. Об этом сообщил в воскресенье Telegram-канал БСДП, пишет УНН со ссылкой также на сообщение его жены в Facebook.

Детали

“Задержали председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова”, — говорится в сообщении. Причина задержания политика пока неизвестна. Как сообщила в Facebook его жена Елена Борисова, она вместе с детьми стала очевидцем задержания.

БСДП была среди представителей оппозиционных партий и движений, подавших заявку в Мингорисполком на проведение массового мероприятия, приуроченного к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики, которую оппоненты власти отмечают 25 марта. По словам председателя партии “Белорусский народный фронт” (также является одним из заявителей) Григория Костусева, городские власти пока ответа на заявку не дали.

Справка

День Воли традиционно празднуется 25 марта, но по закону до получения разрешения от городских властей организаторы не могут объявлять, где и в какой день пройдет массовое мероприятие. Также по закону до подачи заявки в горисполком организаторы должны заключить договоры со “скорой”, коммунальниками и милицией, которые будут работать на массовом мероприятии.

“Со „скорой“ договор у нас уже есть, коммунальники прислали странный ответ, в котором говорят, что заключат договор после получения разрешения на мероприятие от Мингорисполкома, хотя в законе прописано обратное. В милицию заявление на договор мы подали месяц назад, и они не дают ни отрицательный, ни положительный ответ. В своей заявке в Мингорисполком мы попросили обязать ГУВД, как структуру Мингорисполкома, чтобы они заключили с нами договор”, — рассказал TUT.BY глава движения “За свободу” Юрий Губаревич.

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