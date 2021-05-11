В Беларуси загорелся один из самых известных в стране костелов

Детали

“Сообщение о задымлении в здании костела в Будславе в Мядельском районе (Минской области) поступило спасателям в 07:47 (совпадает с киевским) от ксендза, — сообщили в областном управлении. — Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление на верхних этажах костела, на месте пожара работает специальная и аварийно-спасательная техника”.

По данным Римско-католической церкви в Белоруссии, возгорание произошло на крыше, в тот момент в костеле прихожан не было. Из храма сразу были вынесены все реликвии, в том числе Будславская икона Божьей Матери. Волонтеры помогли также вынести книги и другие ценные вещи.

Справка

Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии считается уникальным памятником архитектуры и искусства. Будславская икона Божией Матери — один из наиболее почитаемых католиками Беларуси образов Богородицы.