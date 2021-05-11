У Білорусі загорівся один з найвідоміших у країні костелів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Спеціальна та аварійно-рятувальна техніка працює на місці пожежі в костелі Вознесіння Пресвятої Діви Марії в Будславі (Мінська область). Про це повідомляє у вівторок Мінське обласне управління МНС Білорусі на своєму сайті, передає УНН.
Деталі
“Повідомлення про задимлення в будівлі костелу в Будславі в Мядєльскому районі (Мінської області) надійшло рятувальникам о 07:47 (збігається з київським) від ксьондза, — повідомили в обласному управлінні. — Прибувши підрозділи МНС виявили задимлення на верхніх поверхах костелу, на місці пожежі працює спеціальна та аварійно-рятувальна техніка”.
За даними Римсько-католицької церкви в Білорусі, займання сталося на даху, в той момент в костелі прихожан не було. З храму відразу були винесені всі реліквії, в тому числі Будславська ікона Божої Матері. Волонтери допомогли також винести книги та інші цінні речі.
Довідка
Костел Вознесіння Пресвятої Діви Марії вважається унікальною пам’яткою архітектури і мистецтва. Будславська ікона Божої Матері — один з найбільш шанованих католиками Білорусі образів Богородиці.