В беларуси ночью загорелось на Мозырском НПЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В беларуси на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе произошел ночной пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на белорусские СМИ.
Детали
«Информация о ЧС на предприятии поступила спасателям сегодня в 3.32. По линии 101 сообщили о выходе водородсодержащего газа и дизельной фракции с последующим факельным горением на секции-200 комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков», - говориться в сообщении.
Как уточняется в ведомстве, установка в эксплуатацию не введена, находится на стадии пусконаладочных работ.
Отмечается, что работники МЧС страны провели работы по охлаждению и защите технологических конструкций.
«Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. По данным спасателей, технологический процесс предприятия не нарушен. Устанавливаются причина пожара и причиненный ущерб», - отмечается в сообщении.
Дополнение
В Витебской области произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан».