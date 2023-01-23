В беларуси ночью загорелось на Мозырском НПЗ

Детали

«Информация о ЧС на предприятии поступила спасателям сегодня в 3.32. По линии 101 сообщили о выходе водородсодержащего газа и дизельной фракции с последующим факельным горением на секции-200 комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков», - говориться в сообщении.

Как уточняется в ведомстве, установка в эксплуатацию не введена, находится на стадии пусконаладочных работ.

Отмечается, что работники МЧС страны провели работы по охлаждению и защите технологических конструкций.

«Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. По данным спасателей, технологический процесс предприятия не нарушен. Устанавливаются причина пожара и причиненный ущерб», - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Витебской области произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан».