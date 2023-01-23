У білорусі вночі спалахнуло на Мозирському НПЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У білорусі на Мозирському нафтопереробному заводі сталася нічна пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на білоруські ЗМІ.
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«Інформація про НС на підприємстві надійшла рятувальникам сьогодні о 3.32. На лінію 101 повідомили про вихід водневмісного газу та дизельної фракції з подальшим факельним горінням на секції-200 комбінованої установки гідрокрекінгу важких нафтових залишків», - ідеться в повідомленні.
Як уточнюється у відомстві, установку в експлуатацію не введено, вона перебуває на стадії пусконалагоджувальних робіт.
Зазначається, що працівники МНС країни провели роботи з охолодження та захисту технологічних конструкцій.
«Пожежу ліквідовано. Постраждалих немає. За даними рятувальників, технологічний процес підприємства не порушено. Встановлюються причина пожежі та завдані збитки», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
У Вітебській області сталася пожежа на території нафтопереробного підприємства «Нафтан».