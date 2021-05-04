В Беларуси вынесли приговор доверенным лицам Тихановской
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В белорусском Гомеле суд вынес приговор доверенным лицам Светланы Тихановской, которые якобы готовились к беспорядкам и захвату организаций. Об этом пишет УНН со ссылкой на белорусский портал TUT.BY.
Детали
Так, сообщается, что Юрия Власова суд приговорил к 6,5 года колонии усиленного режима, Татьяну Каневскую - до 6 лет колонии общего режима, Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина - до 6 лет колонии усиленного режима.
Отмечается, что именно такие сроки запрашивал прокурор.
Что известно
Следственный комитет Беларуси сообщал, что доверенные лица Светланы Тихановской якобы готовились к беспорядкам и захвату админзданий в Гомеле. Для этого они искали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. А потом якобы с целью обработки и подробного планирования своих действий обвиняемые организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская. В качестве доказательств СК публиковал видеозапись на которой, по версии ведомства, обвиняемые "обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захват зданий".
Видео длится 3 минуты 16 секунд и состоит из обрезанных реплик участников. Нарезку СК обеспечило расшифровкой.
Дополнение
Недавно Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии включил экс-кандидатку в президенты Беларуси Светлану Тихановскую, а также еще 15 граждан страны в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.
Стало известно, что Европейский Союз не успевает к ближайшей встрече Совета ЕС подготовить четвертый пакет санкций против Беларуси.