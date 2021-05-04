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В Беларуси вынесли приговор доверенным лицам Тихановской

В Беларуси вынесли приговор доверенным лицам Тихановской

Киев  •  УНН

 • 18730 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В белорусском Гомеле суд вынес приговор доверенным лицам Светланы Тихановской, которые якобы готовились к беспорядкам и захвату организаций. Об этом пишет УНН со ссылкой на белорусский портал TUT.BY.

Детали

Так, сообщается, что Юрия Власова суд приговорил к 6,5 года колонии усиленного режима, Татьяну Каневскую - до 6 лет колонии общего режима, Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина - до 6 лет колонии усиленного режима.

Отмечается, что именно такие сроки запрашивал прокурор.

Что известно

Следственный комитет Беларуси сообщал, что доверенные лица Светланы Тихановской якобы готовились к беспорядкам и захвату админзданий в Гомеле. Для этого они искали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. А потом якобы с целью обработки и подробного планирования своих действий обвиняемые организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская. В качестве доказательств СК публиковал видеозапись на которой, по версии ведомства, обвиняемые "обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захват зданий".

Видео длится 3 минуты 16 секунд и состоит из обрезанных реплик участников. Нарезку СК обеспечило расшифровкой.

Дополнение

Недавно Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии включил экс-кандидатку в президенты Беларуси Светлану Тихановскую, а также еще 15 граждан страны в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Стало известно, что Европейский Союз не успевает к ближайшей встрече Совета ЕС подготовить четвертый пакет санкций против Беларуси.

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