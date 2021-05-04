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У Білорусі винесли вирок довіреним особам Тіхановської

У Білорусі винесли вирок довіреним особам Тіхановської

Київ • УНН

 • 18741 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. У білоруському Гомелі суд виніс вирок довіреним особам Світлани Тіхановської, які нібито готувалися до заворушень і захоплення організацій. Про це пише УНН, посилаючись на білоруський портал TUT.BY.

Деталі

Так, повідомляється, що Юрія Власова суд засудив до 6,5 року колонії посиленого режиму, Тетяну Канівську - до 6 років колонії загального режиму, Дмитра Івашкова і Олександра Шабаліна - до 6 років колонії посиленого режиму.

Зазначається, що саме такі терміни запитував прокурор.

Що відомо

Слідчий комітет Білорусі повідомляв, що довірені особи Світлани Тіхановської нібито готувалися до заворушень і захоплення адмінбудівель в Гомелі. Для цього вони шукали бажаючих серед колишніх військовослужбовців, співробітників органів внутрішніх справ і Міністерства з надзвичайних ситуацій. А потім нібито з метою опрацювання та докладного планування своїх дій обвинувачені організували зустріч, на якій була присутня в тому числі сама Тіхановська. Як докази СК публікував відеозапис на якому, за версією відомства, обвинувачені "обговорювали план по організації масових заворушень в Гомелі, а також захоплення будівель".

Відео триває 3 хвилини 16 секунд і складається з обрізаних реплік його учасників. Нарізку СК забезпечило розшифровкою.

Доповнення

Нещодавно Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі включив екскандидатку в президенти Білорусі Світлану Тіхановську, а також ще 15 громадян країни до переліку організацій і фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності.

Стало відомо, що Європейський Союз не встигає до найближчої зустрічі Ради ЄС підготувати четвертий пакет санкцій проти Білорусі. 

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