В ЄС відклали до червня розгляд санкцій проти Білорусі

Цитата:

"Четвертий пакет санкцій ЄС щодо Білорусі не буде готовий до зустрічі міністрів закордонних справ 10 травня - можливо, до червневої зустрічі, коли Білорусь буде повноцінним питанням у порядку денному", - йдеться в повідомленні.

Також, за його словами, досі немає ясності щодо того, чи запропонує цей пакет група країн-членів ЄС чи Європейська служба зовнішніх справ.

Доповнення

США відновили санкції проти дев'яти підприємств Білорусі, термін дії яких сплив 26 квітня 2021 року.

Також повідомлялося, що Білорусь ввела санкції у відповідь на штрафні заходи, які були прийняті проти неї країнами Заходу за порушення прав людини.