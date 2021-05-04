В ЄС відклали до червня розгляд санкцій проти Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Європейський Союз не встигає до найближчої зустрічі Ради ЄС підготувати четвертий пакет санкцій проти Білорусі та ймовірно відкладе це питання до червня. Про це повідомив журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк в Twitter, передає УНН.
Цитата:
"Четвертий пакет санкцій ЄС щодо Білорусі не буде готовий до зустрічі міністрів закордонних справ 10 травня - можливо, до червневої зустрічі, коли Білорусь буде повноцінним питанням у порядку денному", - йдеться в повідомленні.
Також, за його словами, досі немає ясності щодо того, чи запропонує цей пакет група країн-членів ЄС чи Європейська служба зовнішніх справ.
Доповнення
США відновили санкції проти дев'яти підприємств Білорусі, термін дії яких сплив 26 квітня 2021 року.
Також повідомлялося, що Білорусь ввела санкції у відповідь на штрафні заходи, які були прийняті проти неї країнами Заходу за порушення прав людини.