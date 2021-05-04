В ЕС отложили до июня рассмотрение санкций против Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Европейский Союз не успевает до ближайшей встречи Совета ЕС подготовить четвертый пакет санкций против Беларуси и вероятно отложит этот вопрос до июня. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.
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"Четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси не будет готов к встрече министров иностранных дел 10 мая - возможно, к июньской встрече, когда Беларусь будет полноценным вопросом в повестке дня", - говорится в сообщении.
Также, по его словам, до сих пор нет ясности относительно того, предложит ли этот пакет группа стран-членов ЕС или Европейская служба внешнеполитической деятельности.
Дополнение
США возобновили санкции против девяти предприятий Беларуси, срок действия которых истек 26 апреля 2021 года.
Также сообщалось, что Беларусь ввела санкции в ответ на штрафные меры, которые были приняты против нее странами Запада за нарушения прав человека.