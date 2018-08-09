В Беларуси отпустили всех задержанных журналистов

"В ходе проведения следственных действий получены доказательства, показания самих подозреваемых сотрудников издательского дома "Белорусская наука", редакционно-издательского учреждения "Кульутра и искусство", ООО "РиелтБай", ООО "АйТиВи", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа", подтверждающие факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) уголовного кодекса Республики Беларусь", - рассказали следователи.

Кроме того, с учетом установленных в ходе расследования обстоятельств, а также того, что Марина Золотова является должностным лицом, действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Республики Беларусь (бездействие должностного лица). Главный редактор ООО "ТутБай Медиа" признала, что с ее ведома в течение длительного времени сотрудники общества с ограниченной ответственностью незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке "БелТА". Данные сведения подтверждаются показаниями свидетелей, проходящих по делу.

"Учитывая активное содействие расследованию, следователем принято решение о неприменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Золотовой. Также, после проведения комплекса неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовному делу следствием принято решение об увольнении Анны Калтыгин, Галины Уласик, Анны Ермаченок и других лиц, проходящих по делу", - сообщили в Следственном комитете страны.



Напомним, правоохранительные органы Беларуси в среду провели очередной ряд задержаний по делу о несанкционированном доступе к информации госагентства "БелТА".