У Білорусі відпустили всіх затриманих журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Білорусі звільнили журналістів, які були затримані у справі про несанкціонований доступ до платної підписки новинного агентства "БелТА". Про це повідомляє УНН з посиланням на СК Білорусі.
"В ході проведення слідчих дій здобуті докази, свідчення самих підозрюваних співробітників видавничого дому "Білоруська наука", редакційно-видавничого установи "Кульутра і мистецтво", ТОВ "РіелтБай", ТОВ "АйТіВі", ЗАТ "БелаПАН", ТОВ "ТутБай Медіа", підтверджують факти, що послужили підставою для порушення кримінальної справи за ст. 349 (несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації) Кримінального кодексу Республіки Білорусь", - розповіли слідчі.
Крім того, з урахуванням встановлених в ході розслідування обставин, а також того, що Марина Золотова є посадовою особою, її дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 425 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (бездіяльність посадової особи). Головний редактор ТОВ "ТутБай Медіа" визнала, що з її відома протягом тривалого часу співробітники товариства з обмеженою відповідальністю незаконно використовували реквізити доступу до платної підписки "БелТА". Дані відомості підтверджуються показаннями свідків, які проходять у справі.
"З огляду на активне сприяння розслідуванню, слідчим прийнято рішення про незастосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо Марини Золотовой. Також, після проведення комплексу невідкладних слідчих та інших процесуальних дій у кримінальній справі слідством прийнято рішення про звільнення Ганни Калтигіна, Галини Уласик, Анни Ермаченок та інших осіб, які проходять у справі", - повідомили у Слідчому комітеті країни.
Нагадаємо, правоохоронні органи Білорусі в середу провели черговий ряд затримань у справі про несанкціонований доступ до інформації держагентства "БелТА".