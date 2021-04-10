В Беларуси открыли дело о "геноциде населения" в годы Второй мировой войны

Цитата

В ней говорится о том, что в отношении Беларуси “проводится агрессивная политика”, которая характеризуется “попытками дестабилизации правопорядка с применением методов радикализма и различных форм экстремизма”.

“Организация и финансирование указанных посягательств на суверенитет и территориальную целостность Беларуси осуществляют некоторые западноевропейские государства, причастные к массовому уничтожению белорусов и представителей других национальностей в период Великой Отечественной войны и послевоенное время”, — говорится в сообщении.

По мнению надзорного органа, эти же государства “развернули информационную войну”, направленную в том числе на искажение “исторических событий”. Уголовное дело возбуждено “в целях социальной и исторической справедливости, устранение “белых пятен” истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности, а также для постановки вопроса о “признании Беларуси пострадавшей от геноцида”.

Детали

Итоги расследования, как говорится в сообщении, лягут в основу идеологической, воспитательной и информационной работы.

Журналистам Швед заявил, что Беларусь рассчитывает на помощь России в расследовании уголовного дела, где, по его словам, собрано и достаточно много документов о “геноциде белорусов и других лиц”.

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Заявление генпрокурора прозвучало через две недели после того, как в Беларуси прошел первый в этом году масштабный митинг против Александра Лукашенко. Тогда было задержано более 200 человек, в том числе пятерых журналистов. В конце марта в ООН проголосовали за расследование событий после выборов в Беларуси. Ранее ЕС ввел санкции против почти сотни физических и юридических лиц — представителей белорусского режима, в том числе лично против Лукашенко.

Дополнение

Протесты против Александра Лукашенко, который бессменно правит страной с 1994 года, продолжаются с августа прошлого года, когда его в очередной раз объявили победителем очередных президентских выборов. В последние месяцы число участников протестов существенно уменьшилось — после жестокого подавления массовых акций и ареста многих их участников.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель заявил: “Произвольное задержание более 200 мирных людей по всей Беларуси по случаю Дня воли показывает, что масштабы репрессий со стороны государства не уменьшаются. Виновные должны быть привлечены к ответственности”.