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У Білорусі відкрили справу про "геноцид населення" у роки Другої світової війни

У Білорусі відкрили справу про "геноцид населення" у роки Другої світової війни

Київ • УНН

 • 16634 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед заявив про відкриття кримінальної справи за фактом “геноциду білоруського населення” в ході Другої світової війни і в післявоєнний період. Його заява опублікована на сайті відомства 9 квітня, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

Цитата

У ній йдеться про те, що щодо Білорусі “проводиться агресивна політика”, яка характеризується “спробами дестабілізації правопорядку зі застосуванням методів радикалізму і різних форм екстремізму”.

“Організацію і фінансування зазначених зазіхань на суверенітет і територіальну цілісність Білорусі здійснюють деякі західноєвропейські держави, причетні до масового знищення білорусів і представників інших національностей у період Великої Вітчизняної війни і повоєнний час”, — йдеться в повідомленні.

На думку наглядового органу, ці ж держави “розгорнули інформаційну війну”, спрямовану в тому числі на спотворення “історичних подій”. Кримінальна справа відкрита “з метою соціальної та історичної справедливості, усунення “білих плям” історії, зміцнення конституційного ладу і національної безпеки, а також щоб поставити питання про “визнання Білорусі постраждалою від геноциду”.

Деталі

Підсумки розслідування, як йдеться в повідомленні, ляжуть в основу ідеологічної, навчально-виховної й інформаційної роботи.

Журналістам Швед заявив, що Білорусь розраховує на допомогу Росії в розслідуванні кримінальної справи, де, за його словами, зібрано і є досить багато документів про “геноцид білорусів та інших осіб”.

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Заява генпрокурора прозвучала через два тижні після того, як в Білорусі пройшов перший у цьому році масштабний мітинг проти Олександра Лукашенка. Тоді було затримано більше ніж 200 осіб, у тому числі п’ятьох журналістів. У кінці березня в ООН проголосували за розслідування подій після виборів у Білорусі. Раніше ЄС запровадив санкції проти майже сотні фізичних і юридичних осіб — представників білоруського режиму, в тому числі особисто проти Лукашенка.

Доповнення

Протести проти Олександра Лукашенка, який беззмінно править країною з 1994 року, тривають з серпня минулого року, коли його вкотре оголосили переможцем чергових президентських виборів. В останні місяці число учасників протестів суттєво зменшилося — після жорстокого придушення масових акцій і арешту багатьох їхніх учасників.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив: “Довільне затримання понад 200 мирних людей по всій Білорусі з нагоди Дня волі демонструє, що масштаби репресій із боку держави не зменшуються. Винні мають бути притягнуті до відповідальності”.

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