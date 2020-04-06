В Беларуси сын умершей от коронавируса женщины написал заявление на Лукашенко

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Полоцкое РОВД подано заявление с просьбой возбудить уголовное дело против президента Беларуси Александра Лукашенко. Ее подал Александр Матвеев - сын умершей 2 апреля в Витебской областной клинической больнице женщины от последствий коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал "БЕЛСАТ".