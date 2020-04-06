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В Беларуси сын умершей от коронавируса женщины написал заявление на Лукашенко

В Беларуси сын умершей от коронавируса женщины написал заявление на Лукашенко

Киев  •  УНН

 • 53707 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Полоцкое РОВД подано заявление с просьбой возбудить уголовное дело против президента Беларуси Александра Лукашенко. Ее подал Александр Матвеев - сын умершей 2 апреля в Витебской областной клинической больнице женщины от последствий коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал "БЕЛСАТ".

Так, в милиции приняли заявление у мужчины и зарегистрировали под №547039.

"Требую возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко Александра Григорьевича, 30.08.1954 г.р., уроженца пос. Копысь, Республика Беларусь, который, находясь на посту президента Республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, в результате чего 02.04.2020 года в областной клинической больнице города Витебска умерла Матвеева Лидия Дмитриевна", - говорится в заявлении.

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Сообщается, что сам Александр живет во Франции и приехать к матери во время пандемии коронавируса не смог.

Отмечается, что 68-летняя жительница Полоцка лежала в отделении неврологии в Витебской областной клинической больнице в течение нескольких недель. По словам сына, диагноз ей меняли три раза. А о наличии коронавируса сообщили только в справке от морга.

"Страшно то, что никакой информации людям не поступает, фамилии погибших не публикуются официально, все скрывается. Люди должны знать, что происходит у нас в стране. Карантин необходим, необходимо защитить врачей", — говорит сын умершей женщины.

Так, 4 апреля ее похоронили в закрытом гробу на армейском кладбище в Полоцке, и в тот же день к родственникам умершей приехали сотрудники милиции с проверкой по заявлению.

Напомним, что 5 апреля Министерство здравоохранения сообщало о смерти 8 человек от коронавируса.

По известной СМИ информации, среди умерших от COVID-19 не было матери Александра. Утром 6 апреля официальная статистика предоставила данные о 13 умерших от коронавирусной инфекции в Беларуси. Имен Минздрав не озвучивает.

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