У Білорусі син померлої від коронавірусу жінки написав заяву на Лукашенка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Полоцький РВВС подано заяву з проханням порушити кримінальну справу проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. Її подав Олександр Матвєєв - син померлої 2 квітня у Вітебській обласній клінічній лікарні жінки від наслідків коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал "БЄЛСАТ".
Так, в міліції прийняли заяву у чоловіка і зареєстрували під №547039.
"Вимагаю порушити кримінальну справу стосовно Лукашенка Олександра Григоровича, 30.08.1954 р.н., уродженця сел. Копись, Республіка Білорусь, який, перебуваючи на посаді президента Республіки Білорусь, не прийняв необхідних заходів щодо захисту населення від поширення особливо небезпечного вірусу, внаслідок чого 02.04.2020 року в обласній клінічній лікарні міста Вітебська померла Матвєєва Лідія Дмитрівна", - йдеться у заяві.
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Повідомляється, що сам Олександр живе у Франції і приїхати до матері під час пандемії коронавірусу не зміг.
Зазначається, що 68-річна мешканка Полоцька лежала у відділенні неврології у Вітебській обласній клінічній лікарні протягом кількох тижнів. За словами сина, діагноз їй міняли три рази. А про наявність коронавірусу повідомили тільки у довідці з моргу.
"Страшно те, що ніяка інформація людям не надходить, прізвища загиблих не публікуються офіційно, все приховується. Люди повинні знати, що відбувається у нас в країні. Карантин необхідний, необхідно захистити лікарів", - говорить син померлої жінки.
Так, 4 квітня її поховали в закритій труні на армійському кладовищі в Полоцьку, і в той же день до родичів померлої приїхали співробітники міліції з перевіркою за заявою.
Нагадаємо, що 5 квітня Міністерство охорони здоров'я повідомляло про смерть 8 людей від коронавірусу.
За відомою ЗМІ інформацією, серед померлих від COVID-19 не було матері Олександра. Зранку 6 квітня офіційна статистика надала дані про 13 померлих від коронавірусної інфекції у Білорусі. Імен МОЗ не озвучує.