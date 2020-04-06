У Білорусі син померлої від коронавірусу жінки написав заяву на Лукашенка

КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Полоцький РВВС подано заяву з проханням порушити кримінальну справу проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. Її подав Олександр Матвєєв - син померлої 2 квітня у Вітебській обласній клінічній лікарні жінки від наслідків коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал "БЄЛСАТ".