В Беларуси от COVID-19 умерло уже восемь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Беларуси на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 человека. Также зарегистрировано 8 летальных случаев из-за COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу министерства здравоохранения Республики Беларусь.
“В Беларуси по состоянию на 05.04.2020 на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 человека”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме, а после прохождения лечения выздоровели 52 человека.
“Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией”, — сообщили в Минздраве.
Напомним, что Беларусь запретила вывозить из страны гречку, лук и чеснок.