У Білорусі від COVID-19 померло вже вісім осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Білорусі на стаціонарному лікуванні з коронавірусною інфекцією знаходяться 502 людини. Також зареєстровано 8 летальних випадків через COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь.
"У Білорусі за станом на 05.04.2020 на стаціонарному лікуванні з коронавірусною інфекцією перебуває 502 людини", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у більшої частини пацієнтів захворювання протікає в легкій або середній формі, а після проходження лікування одужали 52 людини.
"Зареєстровано 8 випадків смерті пацієнтів, у яких численні хронічні захворювання були обтяжені коронавірусною інфекцією", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Нагадаємо, що Білорусь заборонила вивозити з країни гречку, цибулю і часник.