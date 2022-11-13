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В беларуси усиливается напряжение между местными и российскими военными

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Брестской области беларуси, особенно в районах, где размещаются прибывающие подразделения вооруженных сил российской федерации, значительно усиливается социальное напряжение, пишет УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Цитата

"В Брестской области республики беларусь, особенно в районах, где размещаются прибывающие подразделения вооруженных сил российской федерации, значительно усиливается социальное напряжение", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, местные больницы перегружены работой с российскими военнослужащими, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках.

Отмечается, что врачи вынуждены отказывать в обслуживании гражданам республики беларусь, нуждающимся в лечении.

Напомним 

На территории беларуси продолжается развертывание войск так называемого союзного государства и военная подготовка мобилизованных граждан российской федерации.

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