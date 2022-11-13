У білорусі посилюється напруга між місцевими та російськими військовими
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Брестській області білорусі, особливо у районах, де розміщуються прибуваючі підрозділи збройних сил російської федерації, значно посилюється соціальна напруга, пише УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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"У Брестській області республіки білорусь, особливо у районах, де розміщуються прибуваючі підрозділи збройних сил російської федерації, значно посилюється соціальна напруга", - йдеться в повідомленні.
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Зокрема, місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках.
Наголошується, що лікарі змушені відмовляти в обслуговуванні громадянам республіки білорусь, які потребують лікування.
Нагадаємо
На території білорусі продовжується розгортання військ так званої союзної держави та військова підготовка мобілізованих громадян російської федерації.