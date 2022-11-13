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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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У білорусі посилюється напруга між місцевими та російськими військовими

У білорусі посилюється напруга між місцевими та російськими військовими

Київ • УНН

 • 544805 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Брестській області білорусі, особливо у районах, де розміщуються прибуваючі підрозділи збройних сил російської федерації, значно посилюється соціальна напруга, пише УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Цитата

"У Брестській області республіки білорусь, особливо у районах, де розміщуються прибуваючі підрозділи збройних сил російської федерації, значно посилюється соціальна напруга", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зокрема, місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках.

Наголошується, що лікарі змушені відмовляти в обслуговуванні громадянам республіки білорусь, які потребують лікування.

Нагадаємо 

На території білорусі продовжується розгортання військ так званої союзної держави та військова підготовка мобілізованих громадян російської федерації.

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