В Беларуси первое протестное воскресенье 2021 года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Минске и других городах Республики Беларусь в первое воскресенье года жители выходят на акции протеста против действующей власти во дворах и микрорайонах, передает УНН со ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.
В частности, в Минске акции против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия прошли в Сухарево, Уручье, Лошице, во дворах Советского района. Фото и видео акций публикуют телеграмм-каналы и соцсети.
Также в Минске дворовые марши прошли на улицах Матусевича, Антоновской, Захарова, Пулихова, Беды, возле станции метро "Спортивная" и в районе универсама "Рига".
Кроме того, у факультета журналистики Белорусского государственного университета сегодня выстроились люди с плакатами в поддержку задержанных журналистов.
О задержании пока ничего не известно.
Как сообщал УНН, с момента президентских выборов в стране 9 августа 2020 года, каждое воскресенье белорусы проводят акции с требованиями отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также привлечения к ответственности силовиков за избиение мирных демонстрантов.