В Беларуси первое протестное воскресенье 2021 года

В частности, в Минске акции против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия прошли в Сухарево, Уручье, Лошице, во дворах Советского района. Фото и видео акций публикуют телеграмм-каналы и соцсети.

Также в Минске дворовые марши прошли на улицах Матусевича, Антоновской, Захарова, Пулихова, Беды, возле станции метро "Спортивная" и в районе универсама "Рига".

Кроме того, у факультета журналистики Белорусского государственного университета сегодня выстроились люди с плакатами в поддержку задержанных журналистов.

О задержании пока ничего не известно.

Как сообщал УНН, с момента президентских выборов в стране 9 августа 2020 года, каждое воскресенье белорусы проводят акции с требованиями отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также привлечения к ответственности силовиков за избиение мирных демонстрантов.