У Білорусі перша протестна неділя 2021 року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Мінську та інших містах Республіки Білорусь в першу неділю року жителі виходять на акції протесту проти чинної влади у дворах і мікрорайонах, передає УНН з посиланням на місцеві ЗМІ і Telegram-канали.
Зокрема, в Мінську акції проти фальсифікації президентських виборів і придушення інакомислення пройшли в Сухарево, Уруччі, Лошиці, у дворах Совєтського району. Фото і відео акцій публікують телеграм-канали та соцмережі.
Також в Мінську дворові марші пройшли на вулицях Матусевича, Антонівська, Захарова, Пуліхова, Біди, біля станції метро "Спортивна" і в районі універсаму "Рига".
Крім того, біля факультету журналістики Білоруського державного університету сьогодні вишикувалися люди з плакатами на підтримку затриманих журналістів.
Про затримання поки нічого не відомо.
Як повідомляв УНН, з моменту президентських виборів в країні 9 серпня 2020 року, щонеділі білоруси проводять акції з вимогами відставки Олександра Лукашенка і проведення нових чесних виборів, звільнення політв'язнів, а також притягнення до відповідальності силовиків за побиття мирних демонстрантів.