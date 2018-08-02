В Беларуси перевернулся туристический автобус с украинцами
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Туристический автобус сообщением "Киев-Таллин" перевернулся в Оршанском районе Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прес-службу Управления внутренних дел Витебского облисполкома.
Происшествие с автобусом международного сообщения "Киев-Таллин", на борту которого находились 53 человека - граждане Украины, Молдовы и России, произошло в 4.30 2 августа.
По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения. Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек.
Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены. По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается. Сотрудники милиции и работники МЧС организовали доставку остальных пассажиров в гостиницу, им оказывается другая необходимая помощь.
В ближайшие часы в Оршу из Лиды приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ. При изучении тахографа было установлено, что пересменка водителей должна была состояться в 5.00 часов.
Напомним, в Ростовской области России произошло масштабное ДТП. По неподтвержденной информации в нем погибли жители временно оккупированной территории Луганской области Украины.