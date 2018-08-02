У Білорусі перекинувся туристичний автобус з українцями

Подія з автобусом міжнародного сполучення "Київ-Таллінн", на борту якого перебували 53 людини - громадяни України, Молдови та Росії, сталася о 4.30 2 серпня.

За попередньою інформацією, водій заснув за кермом і на 186-му км автодороги М8 біля села Светочевка наїхав на світлову опору, після чого автобус перекинувся на бік в кювет по ходу руху. Для оцінки фізичного стану в лікарню були доставлені 12 осіб.

Вісім з них вже оглянуті лікарями і відпущені. За словами медиків, серйозних травм в аварії ніхто з постраждалих не отримав і в госпіталізації не потребує. Співробітники міліції і працівники МНС організували доставку пасажирів до готелю, їм надається інша необхідна допомога.

У найближчі години в Оршу з Ліди приїде резервний автобус, на якому туристи продовжать поїздку в супроводі ДАІ. При вивченні тахографа було встановлено, що перезмінка водіїв повинна була відбутися в 5.00 годин.

Нагадаємо, в Ростовській області Росії сталася масштабна ДТП. За непідтвердженою інформацією в ній загинули жителі тимчасово окупованій території Луганської області України.