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15 марта, 19:03 • 107439 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145135 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124656 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118089 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105509 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101811 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94444 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Белом доме прокомментировали возможность эвакуации американцев из Украины

В Белом доме прокомментировали возможность эвакуации американцев из Украины

Киев • УНН

 • 54478 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Власти США интенсивно прорабатывают планы действий на случай обострения ситуации в Украине. Об этом отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на вопрос о подготовке эвакуации американцев, передает УНН.

Цитата

"Мы интенсивно занимаемся чрезвычайным планированием, как это обычно делается. Когда обостряется ситуация в области безопасности в любой стране по всему миру", - сказала Псаки на брифинге.

Она напомнила, что власти США уже рекомендовали согражданам воздержаться от поездок в Украину из-за угрозы российского вторжения.

Ранее

Как сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники, из-за угрозы вторжения российских войск в Украину, США хотят эвакуировать семьи американских дипломатов из страны. По данным СМИ, Вашингтон обсуждает такую возможность.

Контекст

Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на представителя украинских спецслужб сообщило, что Россия начала эвакуировать дипломатов и их семьи из Украины.

По мнению американских и украинских чиновников, сокращение численности посольства России может быть "отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к конфликту, что надвигается, или отчасти уловкой".

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