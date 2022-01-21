У Білому домі прокоментували можливість евакуації американців з України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Влада США інтенсивно опрацьовує плани дій на випадок загострення ситуації в Україні. На цьому наголосила прессекретар Білого дому Джен Псакі на питання про підготовку евакуації американців, передає УНН.
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"Ми інтенсивно займаємося надзвичайним плануванням, як це зазвичай робиться... коли загострюється ситуація в галузі безпеки у будь-якій країні по всьому світу", - сказала Псакі на брифінгу.
Вона нагадала, що влада США вже рекомендувала співгромадянам утриматися від поїздок в Україну через загрозу російського вторгнення.
Раніше
Як повідомив Bloomberg з посиланням на власні джерела, через загрозу вторгнення російських військ в Україну, США хочуть евакуювати сім'ї американських дипломатів з країни. За даними ЗМІ, Вашингтон обговорює таку можливість.
Контекст
Раніше американське видання The New York Times з посиланням на представника українських спецслужб повідомило, що Росія почала евакуювати дипломатів і їх сім'ї з України.
На думку американських і українських чиновників, скорочення чисельності посольства Росії може бути "почасти пропагандою, почасти підготовкою до конфлікту, що насувається, або почасти вивертом".