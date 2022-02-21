В Белом доме сообщили, что Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией " Л/ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "Л/ДНР", пишет УНН.
Цитата
"Чтобы преодолеть эту угрозу, я запрещаю новые инвестиции в так называемые регионы "ДНР" или "ЛНР" Украины или другие регионы Украины, которые могут быть определены министром финансов по согласованию с госсекретарем; импорт в Соединенные Штаты, прямо или опосредованно, любых товаров, услуг или технологий из охваченных регионов; экспорт, продажу или поставку, прямо или опосредованно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.
Эти полномочия действуют для наложения санкций на лиц, которые действуют или будут действовать с даты распоряжения в охваченных регионах; есть или были с даты приказа руководителем, должностным лицом, высшим исполнительным директором или членом совета директоров субъекта, который действует в охваченном регионе.
Напомним
Байден осудил решение Путина о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНВ.