У Білому домі повідомили, що Байден підписав указ про санкції у зв'язку із визнанням Росією «Л/ДНР»
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден підписав указ про санкції у зв'язку із визнанням Росією «Л/ДНР», пише УНН.
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"Щоб подолати цю загрозу, я забороняю нові інвестиції в так звані регіони «ДНР» або «ЛНР» України або інші регіони України, які може бути визначено міністром фінансів за погодженням з держсекретарем; імпорт у Сполучені Штати, прямо чи опосередковано, будь-яких товарів, послуг або технологій з охоплених регіонів; експорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі Сполучених Штатів або особою Сполучених Штатів.", - про це йдеться в повідомленні.
Ці повноваження діють для накладення санкцій на осіб, які діють або діятимуть з дати розпорядження в охоплених регіонах; є або були з дати наказу керівником, посадовою особою, вищим виконавчим директором або членом ради директорів суб’єкта, що діє в охопленому регіоні.
Нагадаємо
Байден засудив рішення Путіна про визнання незалежності самопроголошених ДНР і ЛНР.