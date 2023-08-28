В Белой Церкви столкнулась "скорая" и легковушка: четырех человек госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. "Скорая" и легковушка столкнулись в Белой Церкви. Как сообщили в полиции Киевской области, четырех человек доставили в больницу, передает УНН.
Детали
По данным полиции, 27 августа на перекрестке бульвара Александрийский и улицы Героев Небесной Сотни столкнулись медицинский автомобиль "Peugeot" с автомобилем "Volkswagen". Двух водителей и пассажиров обоих транспортных средств с ушибами доставили в больницу.
Сотрудники Белоцерковского управления полиции Киевщины по факту ДТП начали досудебное расследование (ч.1 ст.286 УК).
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