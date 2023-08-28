У Білій Церкві зіштовхнулась "швидка" та легковик: чотирьох людей госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. "Швидка" та легковик зіштовхнулись в Білій Церкві. Як повідомили у поліції Київської області, чотирьох осіб доставили до лікарні, передає УНН.
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За даними поліції, 27 серпня на перехресті бульвару Олександрійський та вулиці Героїв Небесної Сотні зіткнулись медичний автомобіль "Peugeot" з автівкою "Volkswagen". Двох водіїв та пасажирів обох транспортних засобів із забоями доправили до лікарні.
Співробітники Білоцерківського управління поліції Київщини за фактом ДТП розпочали досудове розслідування (ч.1 ст.286 ККУ).
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