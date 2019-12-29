В Белой Церкви эвакуировали людей из-за пожара в гостинице
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В городе Белая Церковь произошел пожар на территории отеля. Эвакуировали 44 человек, еще пятеро спасли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
“28 декабря в 23:30 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о возгорании комнаты на 6-м этаже 9-ти этажного отеля „Рось“ в г. Белая Церковь. На место происшествия немедленно была направлена техника по повышенному номеру вызова”, — говорится в сообщении.
Указано, что возгорание возникло в номере отеля на 6-м этаже на площади 20 кв. м, где никто не проживал.
“В ходе проведения оперативных действий установлено, что в отеле зарегистрированы 44 человека, которые в дальнейшем были эвакуированы, 5 из них спасены личным составом 3-й Государственной пожарно-спасательной части г. Белая Церковь”, — добавили в пресс-службе.
Сообщается, что пожар был локализован в 00:00 и полностью ликвидирован в 00:12.
“В результате пожара погибших и пострадавших не обнаружено. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и повреждены конструктивные элементы комнаты”, — отметили в пресс-службе.
Причина возгорания устанавливается.
Напомним, за год пожарные ликвидировали почти 100 тыс. пожаров.