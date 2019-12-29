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У Білій Церкві евакуювали людей через пожежу у готелі

У Білій Церкві евакуювали людей через пожежу у готелі

Київ • УНН

 • 25067 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. У місті Біла Церква сталася пожежа на території готелю. Евакуювали 44 осіб, ще п’ятьох врятували. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.

“28 грудня о 23:30 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про загорання кімнати на 6-му поверсі 9-ти поверхового готелю „Рось“ у м. Біла Церква. На місце події негайно було направлено техніку по підвищеному номеру виклику”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що загорання виникло в номері готелю на 6-му поверсі на площі 20 кв. м, де ніхто не проживав.

“В ході проведення оперативних дій з’ясовано, що в готелі зареєстровані 44 особи, яких в подальшому евакуйовано, 5 з них врятовано особовим складом 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква”, — додали у пресслужбі.

Повідомляється, що пожежу було локалізовано о 00:00 та повністю ліквідовано о 00:12.

“Внаслідок пожежі загиблих та потерпілих не виявлено. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та пошкоджено конструктивні елементи кімнати”, — зазначили у пресслужбі.

Причина загорання встановлюється.

Нагадаємо, за рік пожежники ліквідували майже 100 тис. пожеж.

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