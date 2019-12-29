За рік пожежники ліквідували майже 100 тис. пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. За 2019 рік в Україні працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували 97 тис. пожеж. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.
“За ці нелегкі та водночас незабутні 12 місяців підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій було ліквідовано більше 97 тисяч пожеж”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що за рік автопарк ДСНС поповнився новою сучасною технікою.
Нагадаємо, у Києві сталася пожежа на території Інституту нейрохірургії.